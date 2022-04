Szymon Miszczak, dyrektor festiwalu Off Camera: Od kilku lat przyzwyczajamy, że majówkę warto spędzić w Krakowie

- W tym roku odbędzie się jubileuszowa edycja Mastercard Off Camera - piętnasta. Jest pan zadowolony z pozycji, jaką udało się festiwalowi wypracować w ciągu tych lat?

- Okrągłe rocznice zawsze pobudzają do refleksji. Z jednej strony może się wydawać, że 15 lat to dużo, z drugiej kiedy popatrzeć na te najważniejsze europejskie festiwale filmowe - to naprawdę niewiele. Budujemy naszą pozycję konsekwentnie, krok po kroku. Na zasadzie ewolucji, nie rewolucji. Cieszę się, że zarówno miasto Kraków, jak i nasi partnerzy, z dużym entuzjazmem podchodzą do naszych pomysłów i pomagają nam je realizować. Bez nich na pewno to wszystko by się nie udało, zwłaszcza że za nami, podobnie jak całą branżą, dwa bardzo trudne lata, związane z pandemią. Dużo nas one nauczyły i pokazały, że w trudnej sytuacji też potrafimy sobie poradzić. Nie udałoby się to wszystko też bez naszej publiczności, którą już od dobrych kilku lat przyzwyczajamy, że majówkę warto spędzić w Krakowie. Patrzymy do przodu, i z każdym rokiem staramy się rozwijać, ale mam poczucie, że jesteśmy w dobrym miejscu, a przede wszystkim z dobrymi ludźmi u boku.