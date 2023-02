Szymborska na Wiankach, koszulkach i w parku. Kraków świętuje rok poetki Anna Piątkowska

2 lipca tego roku minie setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, z tej okazji, decyzją Senatu RP, noblistka została patronką roku 2023. Przez całe życie związana z Krakowem i kulturą miasta, w krakowskiej kulturze jej obecność będzie w najbliższych miesiącach szczególna: pojawią się nowe wydania wierszy i korespondencji - niektóre po raz pierwszy ujrzą światło dzienne, wiersze Szymborskiej zagoszczą na Wiankach, do sklepów trafi odzież z cytatami, a nawet klocki, z których można będzie ułożyć portret poetki. W dniu urodzin autorki "Wołania do Yeti" otwarty zostanie park jej imienia. A to nie wszystko. - Bogate i różnorodne kalendarium. To, co jest jego wartością, to sieciowa współpraca, którą udało się zbudować wokół pamięci o Szymborskiej oraz szukania w jej poezji aktualnego i żywego kodu do rozumienia współczesnego świata – podkreślił Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury.