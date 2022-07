Szykuje się rekordowy sezon turystyczny w Małopolsce? Co z Krakowem? Jak i gdzie Polacy spędzą wakacje. Raport z badań i dane GUS z pandemi

Dwa poprzednie sezony były dla małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej bardzo trudne – choć nie wszędzie w takim samym stopniu. Największe straty ponieśli krakowscy hotelarze i restauratorzy, natomiast w kilku miejscach regionu, m.in. w okolicach Gorców, lokalne pensjonaty i szlaki (oraz parki narodowe) biły rekordy frekwencji. I to rekordy wszech czasów!

Pomogło w tym zjawisko obserwowane w całej Europie: z powodu licznych ograniczeń i obostrzeń w podróżowaniu do innych krajów, wielu mieszkańców zdecydowało się na wojaże po swoich własnych ojczyznach – odkrywając często miejsca, których w innych warunkach (bez wybuchu pandemii) nigdy by nie odkryli. Gorce zamiast Madery okazały się w wielu wypadkach strzałem w dziesiątkę, więc właściciele obiektów odwiedzanych tłumnie w dwóch ostatnich latach liczą nad utrzymanie zainteresowania. Sprzyja im bon turystyczny pozostający wciąż do wykorzystania w portfelach wielu rodzin.