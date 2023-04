Szybsza odprawa na lotnisku? To możliwe dzięki kontroli biometrycznej. Na czym polega i kto może skorzystać?

Automatyczna Odprawa Graniczna to nowoczesny system, który znacznie ułatwia i przyspiesza proces odprawy na lotnisku. Bramki do automatycznej odprawy granicznej umożliwiają pasażerom samodzielną odprawę, bez potrzeby korzystania z usług pracowników lotniska. To rozwiązanie, które zdobywa coraz większą popularność.

Bramki automatycznej odprawy granicznej (ang. Automated Border Control) to nowoczesne biometryczne bramki, które wykorzystywane są do samodzielnej odprawy pasażerów podróżujących do i z państw spoza strefy Schengen, co znacząco skraca czas odprawy i przepustowość lotniczych przejść granicznych. To prosty w obsłudze i intuicyjny system kontroli, dzięki któremu podróżni podczas przekroczenia granicy samodzielnie mogą skanować swój dokument, przykładając go do czytnika – czytamy na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej w Polsce.