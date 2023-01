Szukasz stałego lokum pod Giewontem? Ceny mieszkań na wynajem zwalają z nóg. Zobacz, ile kosztuje wynajęcie czterech kątów na Podhalu

Na Podhalu jest mnóstwo kwater turystycznych. To tu prawie w każdym domu znajdziecie pokoje dla turystów. Są też mieszkania na wynajem w apartamentowcach - oczywiście wynajem krótkoterminowy. Więc wydaję się, że nie będzie problemu ze znalezieniem czterech kątów jeśli planuje się przenieść pod Tatry na dłużej.

Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste. Większość kwaterodawców nastawiona jest na wynajem krótkoterminowy. Tu powód jest prosty. Zarobek z tego tytuł jest kilka razy większy. Nie dziwi więc, że ogłoszeń dot. wynajmy mieszkania na dłuższy czas jest jak na lekarstwo.

To, że ogłoszeń jest niewiele nie oznacza, ze nie ma ich wcale. Owszem są, ale ceny mogą was przyprawić o szybsze bicie serca. Wśród znalezionych przez nas ogłoszeń są m.in. domek drewniany czy ekskluzywny dwupoziomowy apartament położony przy samych Krupówkach. Tu cena jest równie ekskluzywna. Bo samo odstępne dla właściciela to 12 tys. zł za miesiąc.