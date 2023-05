Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w 2023 roku? Zobacz 7 najlepszych atrakcji dla dzieci w Wielkopolsce

Wielkopolskie atrakcje idealne na Dzień Dziecka 2023

Zbliżający się Dzień Dziecka to doskonała okazja, aby zaplanować rodzinne wyjście i spędzić czas w ciekawych miejscach. W Wielkopolsce nie brakuje atrakcji, które zachwycą najmłodszych. Przedstawiamy kilka miejsc, które warto odwiedzić, aby zapewnić dzieciom niezapomniane przeżycia.

Najbardziej oczywistym wyborem na ten dzień jest wizyta w poznańskim zoo. Ogród Zoologiczny w Poznaniu to doskonałe miejsce na spędzenie Dnia Dziecka w towarzystwie różnorodnych zwierząt. Stare zoo, zlokalizowane w centrum miasta, oferuje możliwość spotkania takich zwierząt jak osiołki, owce, kozy czy króliki. Nowe zoo, usytuowane we wschodniej części Poznania, zaskoczy was różnorodnością. Na wybiegach dzieci będą mogły zobaczyć żyrafy, tygrysy czy nosorożce. Ogród zoologiczny w Poznaniu ma długą historię, sięgającą roku 1871.