Szukacie śniegu tej zimy? Zapraszamy na Kasprowy Wierch. Tam białego puchu pod dostatkiem. I jakie widoki!

8 stycznia w Zakopanem termometry wskazują aż 4 stopni na plusie. To jak na tę porę roku nienormalna pogoda. Ciepło mamy właściwie od świąt Bożego Narodzenia. Czasami zdarzają się przymrozki nocami. Ale to i tak nie zmienia faktu, że coś z pogodą jest nie tak. Wystarczy wyjrzeć za okno na Podhalu i każdy się zorientuje, że coś nie tak: nie ma śniegu! Taka sceneria pod Tatrami o tej porze roku to anomalia.

Bieluteńko za to jest w Tatrach. Tam śniegu nie brakuje. Gdy do tego wyjdzie piękne słońce - a takie towarzyszyło nam w pierwszy długi weekend w 2023 roku, robi się cudna pogoda, by iść na wędrówkę w góry. Nie dziwi więc, że setki osób szturmują Kasprowy Wierch - szybko, bez wysiłku można dostać się tam kolejką linową. A na szczycie czeka nas nie tylko śnieg, ale i przepiękne widoki.