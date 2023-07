Szukacie pomysłu na spacer w niedzielne popołudnie w Krakowie? Koniecznie wybierzcie się pod Wawel! Aleksandra Łabędź

Leniwe niedzielne popołudnie to idealna okazja, by wybrać się całą rodziną na spacer. W samym centrum Krakowa można dzisiaj nacieszyć oko wyjątkowymi widokami zieleni. Gdzie? Pod samym Wawelem pięknymi kolorami rozkwitła łąka kwietna. Koniecznie musicie to zobaczyć!