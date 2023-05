Sztukmistrze z Krakowa i polscy mitotwórcy - Panorama polskiego dokumentu na Krakowskim Festiwalu Filmowym

Krakowskie legendy

Nie tylko ludzie, ale i miejsca. W programie znalazł się dokumentalny portret słynnego Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. W “Starym” (reż. Magda Hueckel, Tomasz Śliwiński) kamera podąża korytarzami budynku i odkrywa kolejne tajemnice zaklęte w jego murach. Prowadzi nas przez niedostępne na co dzień dla widzów miejsca za kulisami, a na jej drodze stają prawdziwe i legendarne postaci związane z tym miejscem. To również opowieść o ludziach teatru, którzy od początku istnienia tego miejsca pracowali na jego renomę i rozpoznawalność. Sukcesy przeplatają się tu z bolesnymi wspomnieniami, a historię ubarwiają anegdoty.

Polscy mitotwórcy

Trudno sobie wyobrazić polską fantastykę bez Macieja Parowskiego. Był redaktorem stojącym za sukcesami kilku pokoleń literatów. Najpierw kierował tygodnikiem studenckim „Politechnik”, a potem kultową „Fantastyką”. To w niej ukazały się pierwsze teksty Andrzeja Sapkowskiego, Marka S. Huberatha czy Jacka Dukaja. Żeby zostać redaktorem, zabił w sobie pisarza. Teksty słali do niego ludzie z całej Polski. Gdyby nie on, to nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy "Wiedźmina" czy nagrodzonej Oscarem "Katedry" Tomasza Bagińskiego. Dokument “Fantastyczny Matt Parey” (reż. Bartosz Paduch) to historia polskiej fantastyki – od słowa pisanego przez komiks aż po gry.