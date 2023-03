Szpital wojskowy w Krakowie otworzył centrum dla osób w kryzysie psychicznym

Centra Zdrowia Psychicznego to pilotażowy projekt Ministerstwa Zdrowia, który realizowany jest od półtora roku. Na ten moment w naszym województwie działa 11 takich ośrodków. Na początku marca do medycznej mapy województwa dołączył kolejny z nich. Chodzi o ośrodek, który działanie rozpoczął przy 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie. Z jego opieki mogą skorzystać wszystkie pełnoletnie osoby będące w kryzysie psychicznym, które mieszkają w dzielnicy Kraków-Krowodrza oraz gminach Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki.

- To co wyróżnia Centra Zdrowia Psychicznego to zupełnie nowa filozofia i podejście do leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi. Przede wszystkim chodzi o to, żeby były leczone jak najbliżej swojego otoczenia i środowiska. Tak, aby jak najszybciej i jak najefektywniej można było im pomóc wyjść z kryzysu, a opieka nad nimi była kompleksowa – tłumaczy dr Wojciech Żarowski, specjalista psychiatra oraz kierownik nowo powstałego centrum przy 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.