Szopki krakowskie 2022. Siła tradycji: w pierwszy czwartek grudnia szopkarze jak zwykle spotkali się pod "Adasiem". Zdjęcia z Rynku

- Jesteśmy świadkami obrzędu, czyli czegoś, co się powtarza, nie dlatego, że organizujemy konkurs. Konkurs organizujemy, ponieważ to się dzieje. Jesteśmy świadkami pewnej siły miasta, która się odradza co rok w pierwszy czwartek grudnia, spotkania ludzi, którzy Kraków noszą w sercu do tego stopnia, że chcą go wyrazić – mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, organizatora konkursu na najładniejszą szopkę krakowską.