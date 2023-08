Szlak Orlich Gniazd: najlepsze atrakcje, najpiękniejsze zamki. Praktyczne informacje dla turystów: długość trasy, mapa, noclegi

Szlak Orlich Gniazd – dlaczego warto go przejść? Idealna trasa na weekendową wycieczkę

Jakie atrakcje czekają na Szlaku Orlich Gniazd? Ile czasu zajmuje przejście całego Szlaku i który odcinek wybrać na weekend? Czy Trasa nadaje się na wycieczki z dziećmi? Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w naszym praktycznym przewodniku po Szlaku Orlich Gniazd. maciejbledowski, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Szlak Orlich Gniazd to jedna z najpiękniejszych – a może i najpiękniejsza – trasa turystyczna w całej Polsce. Łączy w sobie to, co Jura Krakowsko-Częstochowska ma najlepszego:

piękną przyrodę z niesamowitymi formacjami skalnymi z białego wapienia

oraz jedyne w swoim rodzaju średniowieczne zamki.

Nic dziwnego, że Szlak Orlich Gniazd posiada Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej i jest jedną z najchętniej odwiedzanych przez polskich turystów tras.