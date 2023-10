Szlak na Halę Krupową. Jak dotrzeć na malowniczą polanę w Beskidzie Żywieckim? Redakcja

Hala Krupowa to niezwykłe miejsce w Beskidzie Żywieckim. Była ona niegdyś halą pasterską, aż do lat 80. XX wieku. Hala Krupowa stanowi doskonały punkt widokowy, z którego roztacza się malownicza panorama. To krajobrazem, co czyni je idealnym celem wycieczek turystycznych. Jak dotrzeć na Halę Krupową i co warto zobaczyć w okolicy? Oto kilka informacji, które pomogą zaplanować wycieczkę na to wyjątkowe miejsce.