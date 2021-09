Szlachetna Paczka: skala pomocy może być mniejsza, bo brakuje tysięcy wolontariuszy

Dobroczynność może znaleźć się w kryzysie – alarmują organizatorzy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, powołując się na dane Raportu o Obojętności. Wynika z niego, że liczba osób angażujących się w wolontariat w ubiegłym roku zmniejszyła się o 30 proc. w porównaniu z czasem sprzed pandemii, a odsetek Polaków wspierających finansowo cele dobroczynne o 20 proc. Tymczasem wolontariusze i darczyńcy to filary obu tych inicjatyw. W efekcie organizujące je Stowarzyszenie WIOSNA przyznaje: brakuje blisko 10 tys. wolontariuszy w kraju i tysiąca w samej Małopolsce.

Chcieliśmy w tym roku dotrzeć do 25 tysięcy domów, w których czekają rodziny. Takie rodziny, które są w kryzysie i potrzebują naszej pomocy. Wydaje nam się, że nie będzie to możliwe - jeden wolontariusz to trzy odwiedzone rodziny, a tych wolontariuszy w Szlachetnej Paczce brakuje 8 tysięcy - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA.