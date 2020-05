Szkoły od września? Premier w "MaturaToBzdura"

Premier Mateusz Morawiecki był gościem legendarnego programu internetowego "MaturaToBzdura". O co pytał gospodarz Adam Drzewicki szefa rządu? Na pierwszy ogień padło pytanie o to, ile jest 6x6. Później były już pytania poważne. O to, jak wyglądać będzie matura w dobie koronawirusa, kiedy uczniowie wrócą do szkół, a także jak będzie wyglądał nowy reżim sanitarny w placówkach dydaktycznych.

Uczniowe wrócą od września do szkół? Mam nadzieję, że najpóźniej od września z powrotem wrócimy do klas szkolnych. - powiedział premier Mateusz Morawiecki w programie "MaturaToBzdura", który internautom jest zapewne dobrze znany. W dobie koronawirusa póki co szkoły i uczniowie muszą doskonalić się w e-learningu. Era cyfrowa otwiera przed nami olbrzymie możliwości - mówi premier i wskazuje między innymi, jako pieśń przyszłości, na: Internet Rzeczy,

sztuczną inteligencję,

bazy danych. W przyszłości w szkołach mają pojawić się światłowody, które mają ułatwić korzystanie uczniom z dobrodziejstw technologii. Czy uczniowie wrócą do szkół jeszcze w tym roku szkolnym? Decyzję poznamy wkrótce, ale raczej się na to nie zanosi. Czytaj także Matura 2020 bez egzaminów ustnych? Wszystko na to wskazuje

Matura 2020 w sierpniu - tego domagają się śląskie powiaty Czy jeszcze w tym roku, w kolejnym tygodniu wrócimy na te trzy ostatnie tygodnie czerwca, to wraz z ministrem zdrowia, ministrem edukacji narodowej podejmiemy te decyzję w ciągu najbliższego tygodnia, maksymalnie 10 dni. - zapowiedział Morawiecki. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani tematem matur i edukacji w czasach koronawirusa, jeszcze raz polecam moją rozmowę z prawdziwym znawcą tematu Adamem Drzewickim z popularnego kanału MaturaToBzdura. Poza sprawami bieżącymi: szkołą, nauką, tarczą antykryzysową, Adam w sprytny sposób próbował sprawdzić moją wiedzę matematyczną i ekonomiczną. - zaprasza w mediach społecznościowych premier Morawiecki do obejrzenia swojej rozmowy. Premier Morawiecki w MaturaToBzdura o maturach i nie tylko Mateusz Morawiecki opowiedział, jak wyglądać będzie tegoroczna matura. Wszystki szkoły mają zostać przystosowane do:

zachowania zasady dystansu społecznego między zdającymi,

zdawania egzaminów w zdezynfekowanych salach. Maseczkę będzie można zdjąć podczas pisania matury. - rozwiał wątpliwości dotyczące noszenia maseczki na egzaminach. Przypomnijmy, że matur ustnych w tym roku nie będzie. Morawiecki o tarczy antykryzysowej Morawiecki mówił również o tym, czym jest tarcza antykryzysowa i jak można z niej skorzystać. Wyzwania w Polsce, zdaniem premiera, zostały szybko zidentyfikowany. Wskazuje na bankructwa firm i widmo bezrobocia. Kilkaset miliardów złotych płynności w postaci tarczy antykryzysowej ma uratować polską gospodarkę i miejsca pracy. O tarczy antykryzysowej przeczytać można więcej na rządowej stronie.