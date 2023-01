Szkoła ze Studenckiej: 130-latka na archiwalnych zdjęciach i we wspomnieniach Małgorzata Mrowiec

Archiwalne zdjęcia, sukcesy uczniów czy wymiany zagraniczne - wszystko to prezentuje wystawa "Jubileusz 130-lecia, czyli historia szkoły obrazem pisana", którą można oglądać w XLII Liceum Ogólnokształcącym. Szkoła-jubilatka z ul. Studenckiej zachęca też nadal do kontaktu i dzielenia się wspomnieniami oraz materiałami, które mogłyby posłużyć do przygotowania monografii tej placówki.