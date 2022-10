Szklana. Czołowe zderzenie busa i ciężarówki na DW 776. Nie żyją kierowcy pojazdów

Śmiertelny wypadek na DW 776 w miejscowości Szklana. Śmierć poniosły dwie osoby

Do zdarzenia doszło we wtorek (11 października) o godz. 13.40.

"Niestety nie żyją obydwaj kierujący pojazdami. Na miejscu pracują służby ratownicze i policja. Droga wojewódzka jest zamknięta! Na rondzie jest zablokowany przejazd, kierujący muszą jechać objazdami" - informuje OSP KSRG Klimontów - Proszowice 998. Zagrożenia, wypadki, pożary.

Policjanci ustalili, że jeden z kierowców, którzy zginęli dzisiaj w wypadku na drodze wojewódzkiej nr 776 w Szklanej to 37-letni mieszkaniec powiatu proszowickiego. Trwają ustalenia co do tego, kim był drugi z kierowców, który uczestniczył w zdarzeniu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 37-latek kierujący mercedesem busem, jadąc od strony Proszowic, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym marki MAN.