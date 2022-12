Szesnasta edycja Mastercard Off Camera już za 148 dni. Krakowski festiwal ogłasza termin i sekcje tematyczne

Zespół festiwalu Off Camera odsłania karty i kładzie… pod choinką pierwszą pulę karnetów oraz prezentuje wszystkie sekcje festiwalowe. To spora nowość. Dotychczas informacje na temat poszczególnych sekcji tematycznych były publikowane na przełomie lutego i marca. A okazja do takiej prezentacji nie jest przypadkowa – do sprzedaży trafia świąteczna pula karnetów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

Miłośniczki i miłośnicy ekscytujących seansów w niezależnych kinach, pokazów plenerowych na miejskich placach i projekcji na dachach kamienic już dziś powinni zaplanować swoją majówkę w Krakowie. W 2023 roku Festiwal Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w stolicy Małopolski w terminie od 28 kwietnia do 7 maja.

Każdego roku w czasie Festiwalu prezentowanych jest osiem sekcji: cztery sekcje stałe oraz cztery sekcje tematyczne. Te ostatnie zmieniają się z każdą kolejną edycją - stanowią komentarz do tego, co aktualnie dzieje się na świecie oraz jakie tematy poruszane są przez filmowców w różnych zakątkach globu. Dzięki temu program festiwalu pozwala na podróż poprzez wiele filmowych gatunków, konwencji, zjawisk i trendów.