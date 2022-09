Sześć zespołów weźmie udział w finale tegorocznej edycji konkursu Jazz Juniors w Krakowie

Przed nami 46. edycja konkursu dla młodych muzyków - Jazz Juniors 2022. Na zwycięzców, jak co roku, czeka wiele nagród i wyróżnień. Zmaganiom finalistów przysłuchiwać się będzie jury, w którym zasiadać będą światowej sławy artyści, ale również grono międzynarodowych partnerów i gości - przedstawicieli zagranicznych festiwali czy oficyn wydawniczych, co dla młodych muzyków jest szansą na podpisanie kontraktów koncertowych i płytowych. Do konkursu zgłosiły się aż 32 zespoły z Polski, Holandii, Włoch i Węgier. Jury do finału wybrało 6 formacji.

- Do tegorocznego konkursu Jazz Juniors zakwalifikowało się sześć zespołów - tym razem głównie z Polski – mówi Adam Pierończyk, przewodniczący jury. - Będą one oceniane przez międzynarodowe jury, w którego składzie znajdą się: Trilok Gurtu (Indie), Reinier Baas (Holandia) oraz ja, jako przedstawiciel naszego kraju i jednocześnie przewodniczący komisji. Poziom zgłaszających się muzyków jest, jak co roku, nieustannie wysoki, proponowana muzyka stylistycznie różnorodna, więc miło będzie wysłuchać tych młodych artystów już niebawem w Krakowie.