Sześć lat od krakowskiego referendum. Co się udało, co nie?

W głosowaniu wzięło udział 210 441 osób (35,96 proc.), co oznaczało, że referendum było ważne. Blisko 70 proc. krakowian i krakowianek (ponad 143 tys. ważnych głosów) opowiedziało się przeciwko organizacji ZIO w Krakowie. Na kolejne pytania mieszkańcy odpowiedzieli twierdząco. Za metrem było 55 proc. głosujących (ponad 112 tys. głosów), a za rozbudową monitoringu 69,7 proc. (ponad 142 tys. głosów). Najwięcej głosów za było przy pytaniu o budowę nowych tras rowerowych - 85,2 proc., ponad 175 tys. głosów.

25 maja 2014 roku, wraz z wyborami do Europarlamentu, odbyło się lokalne referendum w Krakowie. Mieszkańcy odpowiadali w nim na cztery pytania:

Igrzysk nie ma, metra też nie

Inicjatorem organizacji referendum był prezydent Jacek Majchrowski, natomiast dodatkowe trzy pytania to efekt poprawek radnych Platformy Obywatelskiej. I właśnie to nim się przyglądamy. Wiadomo, że igrzysk nie ma, tak samo jak metra. Coś jednak w sprawie podziemnego (lub nie) transportu szynowego się działo przez ostatnie lata. Trudno jednak mówić o jakimkolwiek przełomie. Metro to wciąż pieśń przyszłości.

- Żeby przystąpić do tak złożonego zadania, jakim jest budowa bezkolizyjnego transportu podziemnego, najpierw należy zebrać wszystkie niezbędne dokumenty. Dlatego od 2014 r. kompletujemy potrzebne do wykonania analizy i opracowania, m.in. Studium rozwoju systemu transportu, w tym budowy metra czy Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie – tłumaczy Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Majchrowskiego. Jakie są efekty tego kompletowania dokumentów? Raczej nie spektakularne.