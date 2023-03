Szermierka. Renata-Knapik Miazga wygrała Puchar Świata w Budapeszcie

Walka finałowa była niezwykle zacięta. Zawodniczki trafiały jednocześnie. W końcu Węgierka Anna Kun uzyskała minimalną przewagę 7:5 w II rundzie. Renata Knapik-Miazga szybko jednak odrobiła straty, było 8:8, a potem sama zyskała – 10:8. Wspierana przez kibiców Kun na 9 s przed końcem doprowadziła do remisu 10:10. W dodatkowej minucie to jednak Polka wytrzymała nerwowo i to ona zadała decydujące trafienie!

To życiowy sukces Knapik-Miazgi jeśli chodzi o występy w Pucharze Świata. Na koncie ma indywidualne brązowe medale mistrzostw Europy z 2013 i 2016 r. oraz drużynowe złota ME z 2019, srebro z 2018 oraz brąz z MŚ z 2017 i 2022 r. Do tej pory najlepszym wynikiem Knapik-Miazgi w PŚ było 3. miejsce w Hawanie w 2020 r. Na tych samych zawodach jej klubowa koleżanka Aleksandra Zamachowska (obecnie Jarecka) wygrała. Teraz Knapik-Miazga powtórzyła jej wynik.