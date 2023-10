Szczyrk szykuje 3 nowe atrakcje dla turystów na zimę i lato. Kosztowały ponad 55 milionów! Co zmieni się na Skrzycznem i Jaworzynie?

3 nowości w Szczyrku. Narciarze mają na co czekać

Polskie Koleje Linowe też szykują nowości

O rozbudowę oferty turystycznej dbają też Polskie Koleje Linowe (PKL). Trwa rozbudowa ośrodków narciarskich w Szczawnicy (na Palenicy i w Szafranówce) i na Jaworzynie Krynickiej. Do 2025 r. PKL ma zainwestować w tych miejscach łącznie ok. 300 mln zł. Ośrodki mają zostać przystosowane do wymagań profesjonalnych i wyczynowych sportów zimowych.

