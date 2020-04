Szczepienia a koronawirus. Czy można szczepić dzieci?

Przeciwwskazaniem do szczepienia dziecka są także objawy ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19 (dotyczy to także opiekuna jak i rodziny, z którą mieszka dane dziecko).

Co z bilansem dzieci podczas epidemii?

Bilans dziecka to badanie, które sprawdza jego prawidłowy rozwój i stan zdrowia. Należy je wykonywać systematycznie i zgodnie z kalendarzem bilansów. Bilanse zdrowia dziecka są obowiązkowe, a wynika to z dwóch rozporządzeń: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane. Na chwilę obecną zostały one odwołane do 30 kwietnia.