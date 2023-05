„Szanuj moją pracę”. Aktorzy o castingu w Teatrze STU

Zagrać Hamleta to marzenie wielu młodych aktorów. Szansa, by zmierzyć się na scenie ze słynnym monologiem duńskiego księcia właśnie pojawiła się w Teatrze STU, gdzie w ostatnich dniach trwały przesłuchania kandydatów do granego tu od 23 lat spektaklu. Chętnych pojawiło tak wielu, że przesłuchania potrwały dłużej, niż zakładano, a i tak nie wszyscy zdołali zaprezentować przygotowany materiał.

„Casting do roli Hamleta. Zgłoszenia mailowe na casting, z załączonym CV i aktualnymi fotografiami. Co godzinę grupa 10-15-stu młodych aktorów wchodzi do gabinetu Pana dyrektora, każdy się przedstawia i mówi kilka zdań o sobie. Po przejściu całej kolejki Pan dyrektor tłumaczy dlaczego już wie że „...nie ma wśród państwa Hamleta…” Wszyscy poza dwoma aktorami wychodzą, oni dostąpili łaski powiedzenia monologów. Casting trwa trzy dni, pojawi się na nim mniej-więcej około stu młodych aktorów z całej Polski ze swoimi interpretacjami monologu „Być albo nie być…”. Szkoda że tylko mały procent będzie mógł je zaprezentować” – relacjonuje (pisownia oryginalna) w mediach społecznościowych Daniel Zawada.