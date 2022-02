Szansa dla małych pacjentów z chorobami rzadkimi. Szpital dziecięcy w Krakowie dołączył do prestiżowej europejskiej sieci

Zadaniem sieci jest poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia pacjentów, którzy cierpią na choroby rzadkie lub inne skomplikowane przypadki kliniczne, wymagające wysokospecjalistycznego leczenia oraz połączenia fachowej wiedzy i zasobów. Współpraca placówek skupionych w sieci ma również pomoc w wypracowaniu i udoskonaleniu standardów postępowania klinicznego.

Przystąpienie do europejskiej sieci ośrodków referencyjnych to duże wyróżnienie dla szpitala w Prokocimiu i szansa dla pacjentów, którzy zyskują dostęp do wiedzy i doświadczeń znakomitych lekarzy z najlepszych europejskich placówek. Zaproszenie otrzymały trzy kliniki: Urologii, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego, a także Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

- Członkostwo w sieci to większe możliwości diagnostyczne, szersza perspektywa omawiania skomplikowanych przypadków ze specjalistami z całej Europy a także możliwość udzielania pomocy dzieciom wymagającym spojrzenia wielodyscyplinarnego – tłumaczy Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka USD.