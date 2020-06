Szalony rajd rowerzysty. Zepchnął ludzi z wałów [FILM]

Liczba zakażonych raz maleje, raz rośnie. Dlaczego?

W Małopolsce w ostatnich dniach znowu wzrosła liczba zakażonych koronawirusem. W maju wydawało się, że epidemia wyhamowała. Było to jednak mylne wrażenie. Co czeka nas dalej? Dlaczego chorych przybywa, a innego dnia dane wskazują na zakażenie u zaledwie paru osób? Wyjaśnia nam to...