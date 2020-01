Szał zakupów w PRL. Reglamentacja i kartki, a nie wyprzedaże i promocje

Wyobraźcie sobie, że w magiczny sposób przenosicie się w czasie do lat 70. czy 80. i spotykacie na ulicy ówczesnych Polaków. Mówicie im, że w waszym świecie półki sklepowe uginają się od towarów, a ludzie mogą wybierać w nich do woli. Sklepy meblowe i ze sprzętem AGD błagają klientów, aby ci wybrali właśnie ich produkty. Oferują zniżki, rabaty, sprzedaż na nieoprocentowane raty.

Jaka byłaby reakcja Polaków na tejże ulicy. Być może wezwaliby pogotowie, a to przyjechałoby z kaftanem bezpieczeństwa.

Tymczasem przypomnijmy sobie, jak wyglądał "szał zakupów" w sumie niedawno, bo nieco ponad 30 lat temu...