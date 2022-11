Szafa komiksowa w Krakowie. Już wkrótce to miejsce zapełni się m.in. pracami Papcia Chmiela

"Dzięki szafie komiksowej, która pojawiła się na skwerze z inicjatywy Stowarzyszenie Pamięci Papcia Chmiela, każdy mieszkaniec będzie mógł poczytać komiksy lub wymienić się z innym" - informuje Zarząd Zieleni Miejskiej.

Pierwsze komiksy pojawią się w szafie na skwerku u zbiegu alei Focha i ulicy Królowej Jadwigi 15 listopada o godz. 16.30 podczas uroczystej inauguracji krakowskiej szafy komiksowej, w której wezmą udział, mi.n. syn Papcia Chmiela Artur Bartłomiej Chmielewski oraz Łukasz Lech.

Stowarzyszenie Papcia Chmiela wciąż zabiega o to, by na krakowskim skwerku imienia słynnego rysownika stanął poświęcony mu pomnik – Wannolot, pojazd znany miłośnikom przygód gadającego szympansa i jego dwójki towarzyszy z V Księgi "Podróż do ćwierć koła świata".

"Chcemy, by dowiedziało się o nim kolejne pokolenie. Zależy nam na tym, by zarazić młodych ludzi entuzjazmem i energią, które płyną z komiksów" - deklaruje stowarzyszenie w opisie zbiórki na ten cel na zrzutka.pl.