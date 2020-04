System dla samorządów - elektroniczne zarządzanie dokumentami w urzędach

Przeobrażanie się społeczeństwa informacyjnego, szczególnie w sektorze zarządzania dokumentacją publiczną, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju państwa. To ważne, by zarówno pracownikom urzędów, jak i społeczeństwu zapewnić stały kontakt z odpowiednim organem, ale także ułatwić pracę w trudnych warunkach narodowej kwarantanny. Na co dzień, korzystamy z wielu usług będących w obowiązkach zarządzania sektorem publicznym. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że to właśnie e-rozwój staje się kluczowym zagadnieniem dla wszystkich, którzy zajmują się administracją publiczną.

E-administracja publiczna ma wiele trudnych zadań do spełnienia. Wdrożenia programów, szkolenia wewnętrzne i nowe aplikacje, mają za zadanie usprawnić funkcjonowanie polskich urzędów, ale również zwiększyć zadowolenie obywateli, którzy mogą załatwić sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu. Sprawne zarządzanie bazami i obrotem dokumentów w administracji publicznej to oszczędność czasu po stronie pracownika urzędu, a także samego obywatela. Takie uproszenia i dobra organizacja, mają również ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy czas organizacyjny mogą zastąpić pracą operacyjną, a także rozwojową i sprzedażową.

O co chodzi z tą e-administracją?

Kluczowym zagadnieniem związanym z obiegiem e-dokumentów jest przetwarzanie różnego rodzaju plików zewnętrznych, zbieranych przez urzędników do jednej wspólnej bazy danych. Aby taki obieg miał sens, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz wszystkich zasad prawa administracyjnego.

Aby tak się stało, wdrożenie musi nastąpić przy udziale nowoczesnych narzędzi komunikacji oraz internetu, które poprzez udostępnione kanały elektroniczne wspierają realizację wszystkich zadań.

Taka e-administracja publiczna powinna zakładać działanie mające na celu usprawnienia organizacyjne, ale także szeroką rozumianą modernizację i optymalizację procesów. To na pierwszy rzut oka wydaje się być dość skomplikowane, jak na nasze polskie warunki. Działanie e-administracji jest po prostu bardziej efektywne, ale tylko pod warunkiem wdrożenia dobrego programu zarządzania dokumentacją.

E-administrację można określić zatem jako otwarty, przyjazny i sprawny program umożliwiający współdziałanie pracowników, różnych szczebli oraz innych specjalizacji, w celu realizacji zapytań i zgłoszeń interesantów. W dobie koronawirusa oraz aktualnie rozwiniętych potrzeb konsumentów, e-administracja pełni rozbudowaną rolę, która umożliwia współdziałanie w aktualnych trudnych realiach.

Czy obywatele chętnie korzystają z możliwości e-administracji i e-obiegu dokumentów? Jak wskazują badania coraz częściej tak. Szczególnie jeśli zostaną odpowiednio poinformowani o korzyściach, jakie się z tym wiążą. I to właśnie, czyli informowanie obywateli, powinno być zadaniem pracowników administracyjnych.

Jak można dzielić zasięg usług e-administracyjnych?

E-obieg dokumentów można podzielić na kategorie: zewnętrzną i wewnętrzną. Co to oznacza w praktyce? Obieg zewnętrzny to wszelkiego rodzaju usługi dostarczane publicznie – przykładem może być chociażby platforma ePUAP. Wewnętrznie można wyróżnić chociażby środowisko EZD.

W ePUAP użytkownik może uzyskać dostęp do katalogu spraw poprzez wybór jednej z głównych zakładek. W celu rozpoczęcia pracy w systemie ePUAP obywatel musi założyć profil zaufany, którego utworzenie jest bezpłatne. Za jego pomocą można załatwić wybrane sprawy urzędowe w całości drogą elektroniczną z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Środowisko EZD to narzędzie do organizacji wewnętrznej pracy urzędów. Co można dzięki niemu zyskać?

System EZD dla urzędów!

Dzięki wdrożeniu EZD urzędy osiągają różnego rodzaju korzyści, wśród których należy wymienić naprawdę ułatwioną e-komunikację, czy e-korespondencję oraz tworzenie rozbudowanych statystyk. Celem wdrożenia EZD jest także przygotowanie jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją na terenie Polski oraz opracowanie standardu systemów klasy EZD w administracji publicznej. Powstające środowisko jest oparte na technologii chmurowej, co zapewni łatwy dostęp do aplikacji przez poszczególne jednostki administracji publicznej, bez potrzeby rozbudowy własnej bazy IT. To ważne, by korzystać z takich ułatwień, szczególnie, że trzeba teraz zrobić wszystko, aby obywatele, mogli dokonywać czynności administracyjnych, z różnych miejsc. Przepisy pozwalają na elektroniczny kontakt w wielu sprawach już teraz.

A jak sobie poradzić z takim zdalnym zarządzaniem? Pomocny może się okazać program EZD od Comarch:

https://www.comarch.pl/administracja-publiczna/produkty/comarch-ezd/comarch-ezd-dla-administracji-publicznej/

Umożliwia on całkowicie zdalne zarządzanie dokumentacją publiczną. Comarch podnosi efektywność pracy oraz obieg dokumentów pomiędzy departamentami. Warto pamiętać, że liczba przetwarzanych dokumentów przez pracowników administracji publicznej jest naprawdę spora.

Rozwiązanie Comarch EZD umożliwia obsługę kilku, a nawet kilkudziesięciu jednostek lub wydziałów. Przy jednoczesnym przetwarzaniu dokumentów w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami bezpieczeństwa. Comarch EZD to również obsługa dokumentów elektronicznych przekazywanych do instytucji poprzez ePUAP, Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i e-mail.

Co daje taki system po wdrożeniu? Przede wszystkim znacznie poprawia wydajność pracy. Każde zadanie trafia w odpowiednim czasie do wyznaczonej osoby, a zatem urzędnik otrzymuje komplet niezbędnych dokumentów, ale także informacji, które są konieczne, by dokończyć proces administracyjny.

Comarch EZD zapewnia wreszcie dostęp do najbardziej aktualnych wersji oraz do całej historii wprowadzonych w dokumentacji zmian. Nie ma niebezpieczeństwa zagubienia dokumentu lub zniszczenia. System Comarch to oczywiście także bezpieczeństwo dla przyjmowanych i odsyłanych plików, ale również standaryzacja wszystkich procesów, zgodnie z przyjętymi procesami. Dzięki temu, że dokumenty trafiają do jednej, czytelnej bazy wzrasta także kontrola przepływu dokumentów oraz konieczność wykonania określonych zadań związanych ze sprawą. System automatycznie informuje o opóźnieniach.

Podsumowanie:

Pamiętajmy, że aktualna sytuacja na świecie, ale także w Polsce powoduje całkowite zamknięcie urzędów administracji publicznej. Tak restrykcyjne przepisy, nakładają na urzędy konieczność szybkiego wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu administracji. Nie może przecież dojść do paraliżu państwa. Warto zdać sobie sprawę z tego, że zdalnie załatwiać można znacznie więcej indywidualnych spraw obywateli i przedsiębiorców.