Sypią się nowe, wysokie mandaty w Małopolsce. Przykłady szokują Piotr Rąpalski

Policja

Nadmierna prędkość nadal jest jedną z głównych przyczyn wypadków na naszych drogach, dlatego też policjanci ruchu drogowego z należytą surowością podchodzą do amatorów szybkiej jazdy. Od 1 stycznia br. obowiązuje nowy taryfikator mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Wyższe kary mają podziałać niczym „zimny prysznic” dla tych, którzy traktują ulice jak tor wyścigowy. Piraci drogowi za łamanie przepisów i zbyt szybką jazdę mogą zapłacić teraz nawet 5 000 złotych mandatu. Wobec kierujących, którzy odmówią przyjęcia go kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu. Ten jednak może wymierzyć grzywnę w wysokości nawet do 30 000 złotych. W ostatnim tygodniu tym, którzy zapomnieli o zmianach i wcisnęli „gaz do dechy” o nowych regulacjach boleśnie przypomniały wysokie mandaty: