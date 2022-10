Syntezatorowe brzmienie Editors. Brytyjska grupa zagra 12 października w krakowskim klubie Studio

Kiedy siedemnaście lat temu ukazał się debiutancki album Editors, płyta „The Back Room” idealnie trafiła w swój czas. Muzycznym światem rządziła „nowa rockowa rewolucja” i energetyczne piosenki Anglików, odwołujące się do twórczości zarówno Joy Division, jak i Depeche Mode, spotkały się z euforycznym przyjęciem. Wydawnictwo stało się bestsellerem i dało początek udanej karierze Editors, mierzonej sześcioma albumami i kilkoma wyprzedanymi trasami koncertowymi.

Teraz grupa przyjedzie do Krakowa, aby promować swój nowy krążek. „EBM” nawiązuje swym tytułem do modnego w latach 80. nurtu muzycznego zwanego „electronic body music”. To nie przypadek: nowe piosenki Editors mają syntezatorowe brzmienie i taneczny puls, niedwuznacznie odwołując się do twórczości takich zespołów, jak DAF, Front 242 czy Nitzer Ebb. To zasługa producenta materiału – angielskiego twórcy eksperymentalnej elektroniki, ukrywającego się pod pseudonimem Blanck Mass.