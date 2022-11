Sylwester w Zakopanem. Najtańsze oferty noclegów na ostatnią noc roku. Za całkiem rozsądne pieniądze

Odliczanie do Sylwestra już się zaczyna. To zdecydowanie najbardziej gorący okres dla wynajmujących kwatery pod Tatrami. To wtedy na Podhale przyjeżdża tysiące turystów pragnących powitać Nowego Roku w zimowej scenerii.

W tym roku pomimo szalejącej inflacji, drogiego paliwa i energii elektrycznej chętnych na fetowanie sylwestra pod Tatrami nie brakuje. Według hotelarzy wyższe ceny noclegów w tym okresie nie zniechęciły turystów i wiele kwater nie ma już wolnych miejsc.

Postanowiliśmy sprawdzić jak w tym roku wyglądają ceny noclegów w Zakopanem. Ile w tym najbardziej pożądanym okresie musi zapłacić przeciętna 4-osobowa rodzina - rodzice i dwójka dzieci? Wybraliśmy pobyt krótki, typowo sylwestrowy - przyjazd w piątek 29 grudnia i wyjazd w poniedziałek 2 stycznia. W sumie cztery noclegi.

Oferty pobytów sprawdziliśmy na serwisie turystycznym Booking.com. Najtańsze oferty były po 1944 zł, czyli 648 zł za noc za 4 osoby. Najdroższe - powyżej 14 tys. zł. Czyli ponad 4,6 tys. zł z noc.