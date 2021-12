Sylwester w Krakowie. Jak spędzić ostatnie godziny 2021 i przywitać nowy rok?

31 grudnia Stare Miasto znów opanują biegacze w przebraniach. W samo południe z Małego Rynku na trasę „Smoczej Piątki” lub „Radosnej Dziesiątki” wyruszą uczestnicy 17. edycji imprezy. Ze względów bezpieczeństwa tym razem do tego wyjątkowego biegu mogło się zgłosić 1500 osób. Organizatorzy Krakowskiego Biegu Sylwestrowego liczą na przybycie biegaczy w fantazyjnych, wielobarwnych strojach. Autorom najbardziej pomysłowych kreacji biegowo-sylwestrowych jury przyzna nagrody finansowe i rzeczowe. Po raz kolejny kolorowy korowód pobiegnie na rzecz Fundacji Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej Schola Cordis.

Gdzie się bawić?

Z propozycjami wspólnego witania nowego roku wychodzą instytucje kultury, zaplanowane są imprezy w teatrach, spektakle, koncerty. W piątek 31 grudnia w Krakowie odbędzie się m.in. 2. Podgórski Bal Sylwestrowy, tym razem w nowej siedzibie Teatru KTO przy ul. Zamoyskiego 50. Ma to być teatralizowana zabawa przenosząca do bajkowego świata inspirowanego balami wiedeńskimi, galicyjskimi i krakowskimi. Przy muzyce różnych epok i w oryginalnej oprawie artystycznej goście Teatru KTO będą się bawić od godz. 21 do 1 w nocy, w reżimie sanitarnym.