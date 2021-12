Święto siatkówki w Krakowie, przyjeżdża triumfator Ligi Mistrzów

Dawid i Goliat

Te zespoły dzieli wszystko – ZAKSA triumfowała w ostatniej edycji LM po pasjonujących meczach pokonując w ćwierćfinale obrońców tytułu Cucine Lube Civitanova, a w półfinale Zenit Kazań. W obu przypadkach decydował tzw. „złoty set”. W finale zaś ograła Itas Trentino 3:1. Broni też Pucharu Polski, jest aktualnym wicemistrzem Polski, liderem tabeli Plus Ligi. A krakowianie? Zajmują 11. miejsce w pierwszej lidze. Będzie to więc starcie Dawida z Goliatem.

Mimo to, a może z tego względu, w Krakowie wyniki losowanie przyjęto z radością.