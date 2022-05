Święto Rodziny Krakowskiej w Willi Decjusza. Koncert, spacer i zwiedzanie w weekend 28-29 maja Paweł Gzyl

Willa Decjusza Materiały prasowe

Jak co roku Willa Decjusza włącza się w miejskie obchody Święta Rodziny Krakowskiej, zapraszając krakowian młodszych i starszych do udziału w różnych wydarzeniach. Tym razem będzie to koncert chóru, spacer detektywistyczny dla dzieci oraz zwiedzanie zabytkowych wnętrz z przewodnikiem – w języku polskim i ukraińskim.