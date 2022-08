Święto mrocznego metalu. Machine Head i Amon Amarth w Tauron Arenie

Zanim pandemia wywróciła świat do góry nogami Robb Flynn i jego Machine Head przypomnieli fanom, także polskim, na żywo swój evergreen, czyli genialny debiutancki album "Burn My Eyes". Ale nie tylko przeszłością kapela z Oakland żyje. W 2021 roku Machine Head celebruje swoje 30-lecie oraz osiągnięcie pełnoletności przez jeden z najważniejszych albumów w dorobku, "Through The Ashes Of Empires", który wyznacza początek powrotu zespołu do wielkiej formy, w której znajduje się do dziś.

Polskich fanów metalu na pewno ucieszyło to, że Robb zaprosił do składu Vogga, lidera Decapitated, który brał udział w tournée, na którym odkurzono genialny "Burn My Eyes" oraz promowano wydany w 2018 roku album "Catharsis", który w Niemczech dał Machine Head najwyższe w historii, trzecie miejsce na tamtejszej liście płyt. Na żywo Machine Head to niezmiennie siejąca spustoszenie energetyczna maszyna, w której oprócz Robba i Vogga znajdziemy także basistę Jareda MacEacherna i bębniarza Matta Alstona.