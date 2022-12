Święto Krótkiego Kina w najkrótszy dzień roku. Kino Pod Baranami zaprasza 21 grudnia na krótkie metraże z kraju i ze świata

Początek astronomicznej zimy to moment, gdy na półkuli północnej Słońce góruje w zenicie w zwrotniku Koziorożca. To najkrótszy dzień w roku. Z tego powodu, 10 lat temu we Francji narodził się pomysł, by właśnie tego dnia świętować Międzynarodowy Dzień Filmu Krótkometrażowego. I tak się stało: od tamtego czasu co roku kinomani na całym świecie spotykają się, by wspólnie celebrować wyjątkowość i magię tej formy filmowej. 21 grudnia Fundacja Ad Arte oraz Short Waves Festival zapraszają na Święto Krótkiego Kina, które odbędzie się w trzech kinach w Polsce - w tym w krakowskim Kinie Pod Baranami.

Uczestnicy pokazu zobaczą sześć krótkich metraży z Polski i innych krajów świata. Podążą śladami tajemniczego człowieka mieszkającego na amerykańskim cmentarzu ("Marblehead"), przekonają się jaką moc niesie w sobie chęć otoczenia opieką najbliższych nam osób ("Wyraj"), staną solidarnie ramię w ramię z młodą kobietą przemierzającą otulone letnim skwarem miasto ("Über Wasser"), zajrzą do albumu zapomnianych fotografii ("Still Processing"), przeniosą się do Polski lat 90. targanej niepokojami historycznych zmian ("Ziemia wchłonie to wszystko"), by na koniec zagościć w domu tradycyjnej polskiej rodziny, która musi zmierzyć się ze swoimi przyzwyczajeniami ("Dzielenie się").