Święto Kina w niedzielę 30 października. Bilety tylko po 10 zł w Cinema City i Multikinie oraz w wybranych kinach studyjnych

Święto Kina to ogólnopolska akcja, której ideą jest upowszechnianie sztuki filmowej i promowanie kina jako rozrywki dostępnej dla wszystkich. To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć premierowe filmy i bieżący repertuar na dużym ekranie. Tego dnia można nadrobić kinowe zaległości za jedyne 10 złotych (plus opłata serwisowa w przypadku zakupu on-line).

"Ostatnia niedziela października będzie Świętem Kina, ale też świętem widzów, którzy będą mogli zatracić się w niezwykłych filmowych opowieściach i na kilka godzin odciąć od rzeczywistości. Przy szalejących wszędzie cenach branża kinowa wychodzi naprzeciw widzom obniżając koszt wyjścia do kina, aby mogli skorzystać z rozrywki na najwyższym poziomie za symboliczną opłatą" - zapowiadają organizatorzy.