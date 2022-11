Święta w Kenii, sylwester na Kubie. Koszt? Od kilku do ok. 15 tys. zł od osoby. Sprawdzamy oferty krakowskich biur podróży

Gdy w biurach podróży pytamy o najpopularniejsze teraz kierunki, słyszymy, że to: Meksyk, Kuba, Dominikana, Wietnam, Tajlandia, Kenia, a także Indie. Natomiast Zanzibar przestał już być tak modnym jak jeszcze niedawno kierunkiem egzotycznym.

W biurze podróży Rainbow w jednej z galerii handlowych w Krakowie pracownicy zaznaczają, że oferta egzotyczna pojawiła się w przedsprzedaży już w marcu. To wtedy są największe rabaty, aż do 40 procent. Teraz natomiast tanio na święta w tropikach polecieć się nie da. Mimo że to już oferty tzw. last minute, czyli do wykupienia na ostatnią chwilę przed podróżą. Co więcej, ceny cały czas się zmieniają, rosną w zależności od tego, jak dużo jeszcze zostało miejsc.

Czy Polacy, w tym korzystający z usług biura krakowianie, wciąż lubią się polecieć na święta na egzotyczny wypoczynek? - Zdecydowanie. Coraz więcej osób wyjeżdża na okres świąteczny. Nie jest to trend, który byłby przejściowy i mijał - zapewnia nas pracownica krakowskiego biura Rainbow.