"Święta łąka krakowian" zamieni się w tor wyścigów konnych? Ruszyła fala protestów

Radni wskazują na brak konsultacji w tej sprawie z mieszkańcami. Polski Klub Wyścigów Konnych zapewnia, że tor będzie jedynie tymczasowy, a koni wyścigowych nikt nie krzywdzi. - Uwielbiają biegać. Jeśli ktoś nie wierzy, to niech przyjdzie i zobaczy, w jak doskonałych warunkach przebywają. Mają zapewnioną opiekę medyczną - zapewnia Tomasz Chalimoniuk, prezes PKWK.

- Podjęliśmy uchwałę, rozpoczynającą procedurę przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie utworzenia toru. Prezydent ma 21 dni na ustosunkowanie się do naszego wniosku. Mam nadzieję, że miasto jak najszybciej przedstawi szczegóły inicjatywy. Brak bliższych informacji jest bardzo niepokojący. Ważna decyzja o przyszłości Błoń musi zostać podjęta przy udziale krakowian - napisał w sieci Krzysztof Kwarciak, radny dzielnicowy ze Zwierzyńca.

Oburzeni są również ekolodzy. - Błonia to specyficzne miejsce. Nie bez powodu nazywane są "świętą łąką krakowian". Ma niebagatelną wartość ze względu na wpisanie do rejestru zabytków, wartości krajobrazowe, historyczne, przyrodnicze, a nawet religijne - zwraca uwagę Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody. Odbywały się tam msze papieskie, co z resztą upamiętnia stojący tam obelisk.

- Zniszczenia Błoń, dokonane przy okazji wyścigów, będą ogromne - dodaje Waszkiewicz. Pomysł uważa za absurdalny i powołuje się na wymogi, wynikające z ministerialnego rozporządzenia w sprawie torów konnych.

- Chodzi m.in. o obowiązek postawienia zadaszonych trybun dla 2 tys. widzów, boksów dla koni, pomieszczeń dla ekipy technicznej, zawodników, sędziów. Doliczmy do tego miejsca dla obsługi transportowej. Nie dopuszcza tego zarówno wpis do rejestru zabytków, jak i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - zapewnia Mariusz Waszkiewicz.