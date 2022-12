Święta 2022: ceny zagranicznych wycieczek poszybowały w górę, ale i tak jest lepiej niż w Polsce. Alpy tańsze od Tatr, Malta od Bałtyku

Święta 2022 z biurami podróży: wszędzie jest dużo drożej niż przed rokiem

Gdzie Polacy najchętniej wybierają się na wycieczki w okresie Świąt 2022?

22% rezerwacji na okres Bożego Narodzenia i sylwestra to wycieczki do Egiptu. Cena wzrosła jednak w porównaniu do minionego roku z 3000 zł za osobę do 4600 zł, a więc o ponad połowę. Nic dziwnego, że także znacznie mniej turystów wybrało w 2022 r. Egipt na miejsce bożonarodzeniowego wypoczynku – w 2021 r. odsetek wynosił niemal 50%.