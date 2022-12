Światowe hity, polskie gwiazdy. Krakowski didżej i producent Gromee zaprasza na Orcheston w ICE Kraków 12 kwietnia 2023 roku

- Gdy fani i znajomi pytają mnie, czym jest dla mnie Orcheston, to bez zastanowienia odpowiadam im, że jest to jedno z moich największych spełnionych marzeń, pasja i niesamowita muzyczna przygoda. To wspaniałe uczucie, że po raz kolejny mogę zagrać na scenie z najlepszymi muzykami w tym kraju oraz cudownymi kobietami - Beatą Kozidrak i Natalią Kukulską. Jestem pewny, że publiczność spędzi z nami niezapomniany wieczór i będą długo wspominać ten koncert - mówi Gromee.