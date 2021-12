Świąteczny karp z Kuter Portu Nieznanowice: i w całości, i w galarecie. Przyjedź, wyłów, skosztuj. I odpocznij [ZDJĘCIA]

Karp Kuter Port z Nieznanowic. Lokalnie, po sąsiedzku

Do Nieznanowic (wieś położona niedaleko Gdowa) dojedziemy z centrum Krakowa w godzinę z hakiem. To kolejne, sprawdzone miejsce w Małopolsce, które oferuje przedświąteczną (i nie tylko) sprzedaż karpi. A konkretnie karpi królewskich. Co szczególnego mają w sobie ryby z Łowiska Kuter Port? Pobawione są specyficznego dla tego gatunku zapachu mułu. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że przebywają w stawach z czystą wodą, w których karmione są wyłącznie naturalnym pokarmem (kukurydza i zboża), a stawy nie są przerybiane.

Do sprzedaży przeznaczone są ryby wyhodowane w cyklu dwuletnim, mające średnio wagę 2,5–3 kg.