Strażacy z OSP Tyniec przez 6 godzin ratowali kota

Akcja tynieckich strażaków na budowie domku jednorodzinnego trwała tak długo z powodu trudnych warunków pracy. Zwierzę wpadło do ślepo zakończonej rury kanalizacyjnej. Do ratowania kota użyto kamery wziernikowej, dzięki które dokładnie go zlokalizowano i strażacy wiedzieli, gdzie...