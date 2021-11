Świąteczna Zbiórka Żywności w Krakowie. Zobacz, które sklepy dołączyły do akcji

Jak mówią dane Głównego Urzędu Statystycznego, odsetek osób ubogich w 2020 roku wzrósł do 5,2%. Co oznacza, że blisko 1,9 mln Polaków posiada mniej niż 600 złotych miesięcznie. Co zmusza ich do podejmowania decyzji w kwestii tego czy zapłacić za prąd czy kupić leki. Niewątpliwie do takiego wzrostu ubóstwa w Polsce przyczyniła się pandemia. Co za tym idzie do Banków Żywności zgłasza się więcej potrzebujących.

- Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebujemy aktów solidarności z drugim człowiekiem, zwłaszcza potrzebującym pomocy. Gest podzielenia się z kimś głodnym żywnością, jest jednym z najbardziej pozytywnych, na jakie można się zdobyć. Osoby, które zwracają się z prośbą o pomoc, potrzebują takich gestów jak najwięcej. Nie zawiedźmy ich. Pomóżmy w sklepie albo w internecie. Niech te Święta będą godne – apeluje Beata Ciepła - Przewodnicząca Rady Banku Żywności w Krakowie, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności