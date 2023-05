Świat polskiej prowincji widziany oczami dziecka. „Tonia" – wyczekiwany film obyczajowy Marcina Bortkiewicza w kinach od 12 maja

- „Tonia” jest dramatem społecznym opowiadającym o jednym dniu z życia dziewczynki, której ojciec ma wyjechać do pracy do Włoch. Wszystko, co widz obejrzy, jest przedstawione z punktu widzenia 11-letniej dziewczynki, która w filmie jest narratorką swojej opowieści. Dla Toni świat i jej życie są opowieścią filmową, dlatego pozwoliłem sobie na kilka dodatkowych środków stylistycznych, których zazwyczaj w dramacie społecznym brak. Duża dawka poczucia humoru, nawet w obliczu rzeczywistości beznadziejnej, realizm z ducha magiczny, przemieszanie rzeczywistości i fantazji, tak, by zamazać granicę je dzielącą – podkreśla Marcin Bortkiewicz.

Gdy dowiaduje się, że jej ukochany ojciec planuje wyjechać do pracy we Włoszech, postanawia zrobić wszystko, by do tego nie dopuścić. Upija go, wrabia w przyjmowanie porodu cielaka, zaprasza do domu jego kochankę. Kreatywność Tonii nie zna granic. Mimo niepowodzeń, nie poddaje się. Jest przekonana, że dopnie swego. Do czasu, aż na jaw nie wyjdzie skrywana przez lata rodzinna tajemnica.