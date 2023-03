Sweter oficerski i "legendarny" komplet szczotek do obuwia. Promocyjne pakiety w sklepie AMW

Przygotowane przez sklep internetowy AMW wiosenne pakiety promocyjne to zestawy z wojskowym wyposażeniem i odzieżą. AMW rekomenduje ich zakup w następujący sposób: "Idzie wiosna, więc warto wejść do naszego sklepu i wyjść z niego zestawem, z którym wyjdziesz na swoje".

36 złotych można zaoszczędzić kupując droższy z pakietów. Do zestawu, wycenionego na 142 zł, trafiły: wełniany sweter oficerski Wojsk Lądowych, koszulka khaki z długimi rękawami, torba na wyposażenie razem z szelkami, rękawice ortalionowe, nici (czarne i w kolorze khaki), a także - jak określa to AMW - "legendarny komplet szczotek do konserwacji obuwia".