Św. Urszula. Samolot, który ratował życie

Do rąk wodza, Edwarda Śmigłego-Rydza, trafił taki oto list: „Zakłady Naukowo-Wychowawcze SS Urszulanek na ziemiach polskich... mają zaszczyt ofiarować do rąk Naczelnego Wodza, na użytek Armii, na pomoc bliźnim, samolot sanitarny „św. Urszula”....Racz przyjąć Panie Marszałku dar, jaki dziś składamy, ufundowany z groszowych w serdecznym wysiłku i gorącej ochocie zbieranych ofiar młodzieży, z pomocą Kół Rodzicielskich, Klasztorów urszulańskich, wychowawców i byłych wychowanek, jako cegiełkę pomocy w wielkim trudzie Wodza Naczelnego i Armii...” Był rok 1939.

Wróćmy jednak do początku. Wszystko zaczęło się w 1938 roku, kiedy to Emanulela Mrozowska, przełożona prowincjonalna ss. urszulanek postanowiła ufundować samolot sanitarny, który służyłby do niesienia pomocy rannym i cierpiącym. Tak powstał Centralny Komitet Fundowania Samolotu, jak i lokalne w 13 oddziałach urszulańskich klasztorów. Nadzorował on zbiórkę pieniędzy, ale obok funduszy młodzież organizowała przedstawienia, różne imprezy, loterie. Wykonywała także rękodzieła, z których sprzedaż zasilała konto.