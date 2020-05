Superłódka ZZM za 200 tys. zł będzie służyć policji

Łódź motorowa za 200 tys. zł zakupiona przez Zarząd Zieleni Miejskiej będzie służyć także krakowskiej policji podczas wodnych patroli. - Łódź do zadań specjalnych wchodzi do służby - mówi Piotr Kempf, dyrektor ZZM.

"Linder Arkip 530 z sonarem. Solidny sprzęt do pracy" - tak sprzęt ZZM opisuje Piotr Kempf w mediach społecznościowych. To właśnie tam pochwalił się o tym, że z motorówki będzie korzystać policja. Łódź na co dzień ma się zajmować m.in. holowaniem przystanków tramwaju wodnego. Teraz będzie służyć także krakowskiej policji w codziennych patrolach m.in. wzdłuż Bulwarów Wiślanych.

O zakupie łodzi za 200 tys. zł, która wzbudziła nieco emocji, pisaliśmy na naszych łamach pod koniec stycznia. ZZM zakupił sprzęt o mocy silnika 100 koni mechanicznych, długi na ponad 5 metrów, z GPS i echosondą. Do tego z dostawą i wniesieniem do siedziby ZZM na stadionie Wisły. Jak tłumaczyli urzędnicy, motorówka jest potrzebna do obsługi tramwaju wodnego, co wcześniej było zlecane zewnętrznym firmom.

- Tramwaj wodny to kilkanaście przystanków na Wiśle. Te przystanki to pontony, które trzeba rozstawić, przestawić, czyścić, zarówno z wody, jak i lądu. Łódź kupiliśmy, aby nie ponosić dodatkowych kosztów z wynajmowaniem firm, które wcześniej to wykonywały na zlecenie miasta - tłumaczył nam w styczniu Hubert Kasprzyk z ZZM. Jak dodaje, łódź posiada specjalne wyposażenie do ciągnięcia kilkutonowych ładunków. Problem w tym, że łódź do tej pory nie była wykorzystywana. Tramwaj wodny wciąż nie zaczął działać i nie zanosi się na to, aby pojawił się na Wiśle w tym sezonie. Wpływ na to ma zapewne epidemia koronawirusa.