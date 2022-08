Summertime - Koncert Pod Wieżą w Krynicy już w tę sobotę 27 sierpnia. Najważniejsze informacje organizacyjne

Wstęp na Koncert Pod Wieżą

Wejście na koncert

Koncert rozpocznie się o godzinie 17, ale na miejsce imprezy będzie można wejść już kilka godzin wcześniej. Kolej krzesełkowa będzie tam zabierać widzów od rana aż do 16.45.

Kto wystąpi

Koncert Pod Wieżą to nie tylko muzyczne show na najwyższym poziomie, ale i impreza pełna atrakcji i humoru. Przez ten wyjątkowy wieczór widownię poprowadzi znany arcymistrz słowa Artur Andrus, muzycznie zachwycą tacy artyści jak: Ewa Bem, Wiesław Prządka, Jose Torres z zespołem, Gosha Kowalińska, Patrycja i Jacek Kotlarscy oraz Orkiestra Silesian Art. Collective pod dyrekcją Mateusza Walacha. Widoki rozciągające się ze szczytu Słotwiny Arena będą dopełniały charakteru całego wieczoru. Dodatkowo po całej imprezie widzowie będą mogli podzielić się swoimi wrażeniami z koncertu z artystami i zdobyć ich autografy.

Dodatkowe atrakcje

Zasady bezpieczeństwa

Koncert Pod Wieżą to spektakularne wydarzenie wśród szczytów górskich, dlatego trzeba pamiętać o odpowiednim ubiorze. Pogoda w górach bywa zmienna, więc ciepłe ubrania na ten wyjątkowy wieczór to pozycja obowiązkowa. Widzowie są proszeni o przygotowanie ciepłych ubrań na wieczór. W przypadku deszczu będą rozdawane peleryny przeciwdeszczowe.

Bilety

Wszyscy spóźnialscy, którzy jeszcze nie kupili biletów na Koncert Pod Wieżą Summertime mogą to zrobić na stronie: biletserwis.pl do 26 sierpnia włącznie oraz w kasach Słotwiny Arena do wyczerpania zapasów (również w dniu koncertu).